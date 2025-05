Costa, alle Regionali una Alleanza per la Campania

Per le prossime elezioni regionali in Campania la coalizione tra Pd-M5S e altri partiti “più che centrosinistra è l’area progressista e io la chiamerei Alleanza per la Campania, riprendendo un po’ lo schema del Patto per Napoli, che si estende anche al mondo dei moderati”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Sergio Costa a margine del convegno “L’Italia nel mondo in tempesta. Le sfide dell’economia e della politica”, organizzato dalla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e dal Fondo Rita De Santo Alfano. Sulle elezioni regionali Costa, uno dei possibili candidati presidente del centrosinistra, sottolinea che “c’è bisogno di individuare un programma giusto, principalmente dei progetti da attuare, stabilendo anche il momento in cui si devono portare a termine, cioè un timing esatto. Questo è l’aspetto più importante. Il resto, il nome del candidato presidente, deve essere ovviamente la conseguenza di questa valutazione. In questo momento ancora non è definito un programma di visione, che è la cosa principale, né il timing sulle progettazioni. Sono aspetti che si stabiliscono tutti assieme quindi ci deve essere un tavolo ampio di riflessione in questo senso, dell’area progressista e moderata. Ma, ormai siamo arrivati alla deadline. Io ritengo che entro fine maggio o primi di giugno, si debba chiudere necessariamente, per poi passare agli aspetti organizzativi”