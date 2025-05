Fico: No paura di De Luca

Come centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, noi lavoriamo sul programma e sui contenuti”. Lo dice Roberto Fico, riferendosi alle prossime elezioni regionali in Campania e senza sbilanciarsi su una sua eventuale candidatura alla presidenza. Parlando con i giornalisti a Napoli, a margine di un incontro sui trasporti, a chi chiede se teme eventuali sorprese e strappi rispetto a una coalizione molto ampia, da parte dell’attuale governatore di centrosinistra, Vincenzo De Luca, risponde che “fondamentalmente quando si lavora seriamente pancia a terra e si fatica, non c’e’ paura di niente, di nessuno”. “Ma questo a prescindere – aggiunge il presidente del comitato di garanzia del M5S – conosciamo il lavoro che stiamo facendo non solo in citta’, ma anche nei comuni che governiamo insieme” alla coalizione di centro sinistra “e ora io spero che vinceremo anche a Genova che e’ una citta’ importante e stiamo facendo un grande lavoro”