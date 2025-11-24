Gli auguri di Mons Bellandi a Fico

“Al neo Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, va il nostro augurio di un proficuo lavoro per il bene comune di tutti i cittadini, auspicando un’ulteriore crescita, da tutti i punti di vista, delle condizioni di vita del nostro territorio. Dispiace, al contempo, registrare nuovamente una disaffezione crescente al voto, che denota purtroppo una diffusa sfiducia nelle regole democratiche. Occorre un rinnovato impegno da parte di tutti affinché ricrescano il senso e il valore di una comune responsabilità verso il bene della società, da realizzarsi anche nello spazio della politica. È ciò che la stessa dottrina sociale della Chiesa ci invita fortemente a perseguire”
