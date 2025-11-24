Cirielli, su mio futuro decide Meloni. Sono un soldato

Cosa fara’ dopo il voto? Guidera’ l’opposizione in consiglio regionale? Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Campania del centrodestra, da’ la “stessa risposta che ho dato prima della campagna elettorale. Sono stato nominato dalla Presidenza del Consiglio quindi e’ una valutazione che va presa dal Consiglio dei Ministri e dal presidente del Consiglio che mi ha indicato”. “Valuteremo cosa e’ meglio fare – aggiunge il viceministro degli Esteri – e’ chiaro che io mi sono candidato a fare il presidente, questo e’ un dato certo. Speravamo di vincere e immaginavamo di vincere, anche perche’ secondo noi le cose in Campania erano andate molto male. Evidentemente ci siamo sbagliati, o quantomeno i cittadini campani ritengono che le cose vanno bene in Campania e quindi bisogna dare fiducia alla coalizione uscente”. “La democrazia e’ questa, il popolo ha sempre ragione, ne prendiamo atto, abbiamo fatto una valutazione, noi pensavamo che le cose andassero male in Campania, evidentemente non e’ cosi'”, conclude Ciriell “E’ evidente che prima si parte e meglio e’. Se fossimo partiti prima qualche voto in piu’ si sarebbe potuto prendere”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, uscito sconfitto dalla corsa alla guida della presidenza della Regione Campania, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il ritardo nella designazione del candidato per il centrodestra abbia pesato sulla sconfitta. Cirielli ha comunque rivendicato il lavoro fatto per recupare il tempo perso rispetto al suo rivale, Roberto Fico, eletto presidente della Regione Campania. “In quindici giorni abbiamo messo in piedi la lista Cirielli presidente, che e’ intorno al 6 per cento. Abbiamo rafforzato la lista di Fratelli d’Italia e creato un’ottava lista dei consumatori. Si e’ deciso anche di costituire il gruppo di Rotondi, che e’ iscritto al gruppo di FdI e ha votato FdI alle ultime elezioni”. Cirielli ricorda che “l’Udc non era presente”. “Il dato chiaro – ha concluso – e’ che in Campania, in un quadro di affluenza molto bassa, gli elettori hanno comunque premiato la continuita’ di governo”. (Ren) NNNN