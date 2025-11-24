Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli, su mio futuro decide Meloni. Sono un soldato
Gli auguri di Mons Bellandi a Fico
Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti
Partiti, seconda proiezione
Attualità Campania

Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti

  • Novembre 24, 2025
  • 0
  • 156
  • 1 Min Read
Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti
Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania.
Una vittoria netta che premia il lavoro politico e il buon governo dell’amministrazione regionale in questi 10 anni.
Una vittoria netta che premia lo sforzo unitario del Partito Democratico e dell’intera coalizione progressista.
È un risultato che ci dà fiducia. Dalla Campania e dalla Puglia, con l’elezione di Antonio Decaro come Presidente di Regione, arriva un messaggio forte e chiaro di opposizione ad un governo di destra che ha fortemente politicizzato la competizione, un governo nemico del Mezzogiorno e dannoso per l’intero Paese. Rivolgiamo un abbraccio anche a Giovanni Manildo per la generosità dell’impegno profuso in Veneto.
Dal risultato di queste elezioni regionali parte la sfida per costruire un’alternativa di governo credibile e seria alla destra a livello nazionale.
La strada è quella giusta. Avanti insieme, con determinazione, verso le prossime elezioni politiche del 2027.
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013