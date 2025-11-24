Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti

È un risultato che ci dà fiducia. Dalla Campania e dalla Puglia, con l’elezione di Antonio Decaro come Presidente di Regione, arriva un messaggio forte e chiaro di opposizione ad un governo di destra che ha fortemente politicizzato la competizione, un governo nemico del Mezzogiorno e dannoso per l’intero Paese. Rivolgiamo un abbraccio anche a Giovanni Manildo per la generosità dell’impegno profuso in Veneto.