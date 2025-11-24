Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti

Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania.
Una vittoria netta che premia il lavoro politico e il buon governo dell’amministrazione regionale in questi 10 anni.
Una vittoria netta che premia lo sforzo unitario del Partito Democratico e dell’intera coalizione progressista.
È un risultato che ci dà fiducia. Dalla Campania e dalla Puglia, con l’elezione di Antonio Decaro come Presidente di Regione, arriva un messaggio forte e chiaro di opposizione ad un governo di destra che ha fortemente politicizzato la competizione, un governo nemico del Mezzogiorno e dannoso per l’intero Paese. Rivolgiamo un abbraccio anche a Giovanni Manildo per la generosità dell’impegno profuso in Veneto.
Dal risultato di queste elezioni regionali parte la sfida per costruire un’alternativa di governo credibile e seria alla destra a livello nazionale.
La strada è quella giusta. Avanti insieme, con determinazione, verso le prossime elezioni politiche del 2027.