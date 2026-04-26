Givova Scafati torna in serie A

E’ una Givova Scafati da record: 9 vittorie consecutive, 12 nelle ultime 13. E il successo di Rimini regala la promozione in serie A e la vittoria del campionato di A2. Ma anche il titolo di allenatore dell’anno per coach Frank Vitucci. Alla sirena è un tripudio, con la grande festa per gli oltre 400 tifosi al seguito e la soddisfazione del patron Nello Longobardi. Il comunicato in allegato.