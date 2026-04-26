Givova Scafati torna in serie A - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Givova Scafati torna in serie A
Cosmi. Terzo posto fondamentale
Cava: 144 candidati a sostegno di Giordano
La Salernitana vince e blinda il terzo posto
Ultimora Altri Sport

Givova Scafati torna in serie A

  • Aprile 26, 2026
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Givova Scafati torna in serie A

E’ una Givova Scafati da record: 9 vittorie consecutive, 12 nelle ultime 13. E il successo di Rimini regala la promozione in serie A e la vittoria del campionato di A2. Ma anche il titolo di allenatore dell’anno per coach Frank Vitucci. Alla sirena è un tripudio, con la grande festa per gli oltre 400 tifosi al seguito e la soddisfazione del patron Nello Longobardi. Il comunicato in allegato.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013