Gasparri, domani avvieremo campagna elettorale

  • Ottobre 10, 2025
“Inaugurando, insieme all’onorevole Martusciello e agli altri parlamentari e dirigenti della Campania, la nuova sede regionale di Forza Italia a Napoli, potremo dimostrare come il nostro movimento sia in crescita anche con tante importanti nuove adesioni, tra cui quella dell’assessore Caputo e dell’onorevole Bicchielli che, con tanti altri amministratori ed esponenti del territorio e il consigliere regionale Zannini, stanno rendendo sempre più forte Forza Italia in Campania, così come è avvenuto in altre regioni. Siamo determinanti per il successo del centrodestra. Siamo cresciuti ad Aosta, nelle Marche e in maniera sfolgorante in Calabria, con il successo di Roberto Occhiuto e delle nostre liste. Forza Italia è sempre più protagonista del dibattito politico ed ha dimostrato non solo di saper fare tesoro degli insegnamenti di Silvio Berlusconi, ma di dare una prospettiva a un’area liberale e moderata che è indispensabile nella politica italiana”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia. “Il mondo delle categorie, le realtà del territorio, gli esponenti degli enti locali guardano con sempre maggiore attenzione a Forza Italia. Domani a Napoli, quindi, contribuiremo ad avviare una campagna elettorale molto importante. La coalizione di sinistra si sbilancia sempre di più, andando con esponenti grillini a caratterizzarsi in modo negativo. Con la politica dei no, con la volontà di chiudere i termovalorizzatori, con una serie di ipotesi negative che sono il contrario di quello che serve alla Campania, al Sud, a tutta l’Italia, ovvero crescita, impresa, sviluppo, occupazione. Domani rilanceremo con chiarezza l’azione politica che da Milano, con proposte molto importanti, all’estremo Sud, stiamo svolgendo sotto la guida saggia e operosa di Antonio Tajani”, conclude.

