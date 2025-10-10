Martusciello, in Campania in arrivo in Fi 21 sindaci

“In Campania si sta alzando l’onda azzurra. Ci saranno adesioni importanti, che annunceremo a breve: oltre 100 consiglieri comunali e 21 sindaci”. Lo ha detto il segretario regionale della Campania, Fulvio Martusciello, in conferenza stampa a Roma. “Tanti amici stanno aderendo a Fi in Campania – ha aggiunto il segretario di Fi Antonio Tajani – a dimostrazione di un lavoro che facciamo a livello territoriale e nazionale. Siamo una grande forza di centro”.
