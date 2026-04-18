Fornelle, rimosso condizionatore dal Muro d’Artista - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Cosmi: “Contro il Picerno serve la migliore Salernitana”
Mastella: no alle primarie, sarebbero inutile zuffa
Cirielli (Fdi): domani incontro Martusciello, proviamo a riallacciare
Fornelle, rimosso condizionatore dal Muro d’Artista
Salerno

Fornelle, rimosso condizionatore dal Muro d’Artista

  • Aprile 18, 2026
  • 0
  • 94
  • 1 Min Read
Fornelle, rimosso condizionatore dal Muro d’Artista
Fortunatamente il motore è stato rimosso. Un ringraziamento all’amministrazione comunale per l’intervento tempestivo. Grazie a tutti coloro che hanno speso una parola di solidarietà e grazie a coloro che hanno attivato gli organi di controllo.
Grazie infine anche al nostro amico del condizionatore che ha capito e che ha chiesto scusa“.
E’ quanto ha scritto, in un post sul proprio profilo social, la Fondazione Gatto, che aveva sollecitato un intervento per ripristinare il “Muro d’Artista” – sfregiato dalla presenza, non autorizzata, del motore di un condizionatore – alle Fornelle, nel Centro storico di Salerno
Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017