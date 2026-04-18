Fornelle, rimosso condizionatore dal Muro d’Artista

“Fortunatamente il motore è stato rimosso. Un ringraziamento all’amministrazione comunale per l’intervento tempestivo. Grazie a tutti coloro che hanno speso una parola di solidarietà e grazie a coloro che hanno attivato gli organi di controllo.

Grazie infine anche al nostro amico del condizionatore che ha capito e che ha chiesto scusa“.

E’ quanto ha scritto, in un post sul proprio profilo social, la Fondazione Gatto, che aveva sollecitato un intervento per ripristinare il “Muro d’Artista” – sfregiato dalla presenza, non autorizzata, del motore di un condizionatore – alle Fornelle, nel Centro storico di Salerno