Salernitana, Salerno Coast Investment: “Nessuna coabitazione nel contratto”

In merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore anche a livello nazionale, Salerno Coast Investment interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla possibile evoluzione della trattativa per la cessione della U.S. Salernitana 1919.
La società, titolare dell’intera partecipazione del club, smentisce in modo netto le ricostruzioni secondo cui lo stop all’operazione con Antarees Srl sarebbe riconducibile alla presunta indisponibilità di alcuni membri dell’attuale consiglio di amministrazione ad accettare una fase di coabitazione con la nuova proprietà.
Una circostanza definita “priva di fondamento”: secondo quanto precisato, infatti, un eventuale periodo di coabitazione tra vecchia e nuova gestione non sarebbe mai stato previsto né inserito tra le clausole contrattuali.
Salerno Coast Investment si riserva infine di diffondere un comunicato ufficiale più dettagliato alla luce degli sviluppi della vicenda, con l’obiettivo di fornire un quadro completo e aggiornato.