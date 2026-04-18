Cirielli (Fdi): domani incontro Martusciello, proviamo a riallacciare

“D’intesa con il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, incontrerò domani il collega Fulvio Martusciello per provare a riallacciare il filo dei rapporti tra FI e FdI che, in alcuni Comuni, si è sfilacciato”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia. “L’incontro, qualora si trovasse un’intesa, servirà anche a gettare le basi per una discussione sul sindaco e sulle municipalità della città di Napoli, nonché su Caserta e Benevento”, ha aggiunto Cirielli. “Ovviamente, la competenza finale spetterà al tavolo dei coordinatori regionali della coalizione”, ha concluso.
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