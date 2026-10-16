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De Luca, ‘arresti domiciliari per i parcheggiatori abusivi’

  • Ottobre 16, 2026
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De Luca, ‘arresti domiciliari per i parcheggiatori abusivi’

Sindaco Salerno propone ai gruppi parlamentari un giro di vite contro la microcriminalità Una proposta di emendamento rivolta a tutti i gruppi parlamentari per inasprire le misure contro i parcheggiatori abusivi e altre forme di microcriminalità. Ad annunciarla è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso della sua trasmissione settimanale. La proposta riguarda i provvedimenti sulla sicurezza in discussione nei due rami del Parlamento e prevede, in particolare, la possibilità degli arresti domiciliari per i parcheggiatori abusivi che compiono atti di estorsione ai danni degli automobilisti. Nel testo anche misure contro chi commette reati ambientali, rovista tra i rifiuti o spaccia droga. “O ci sono misure rigorose, oppure la battaglia contro la microdelinquenza non sarà fatta più da nessuno”, afferma De Luca, che attende di verificare quali gruppi parlamentari sosterranno l’iniziativa. Il sindaco passa poi al caso di un parcheggiatore abusivo che, stando a quanto riferito, avrebbe minacciato alcuni cittadini colpevoli di aver pubblicato un video in cui compariva la sua immagine. Nel filmato, l’uomo, a volto scoperto, avrebbe intimato loro di rimuovere le riprese, arrivando a minacciarli: “Lo togliete, o vi vengo a prendere sotto casa”. “Ma che diavolo deve succedere di più in Italia per arrestare un farabutto, un camorrista, un delinquente che a volto scoperto rivolge minacce ad altri cittadini?”, attacca De Luca. (

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