Fico, un grande in bocca al lupo a Edmondo Cirielli - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli: “La Regione Campania deve cambiare passo sull’export”
Cirielli a Fico, il nostro confronto sarà su idee e proposte
Francia, Macron nomina nuovamente Lecornu premier
Fico, un grande in bocca al lupo a Edmondo Cirielli
Attualità Campania

Fico, un grande in bocca al lupo a Edmondo Cirielli

  • Ottobre 10, 2025
  • 0
  • 134
  • 1 Min Read
Fico, un grande in bocca al lupo a Edmondo Cirielli

“Faccio un grande in bocca al lupo a Edmondo Cirielli, persona che conosco e con cui per anni abbiamo lavorato alla Camera, io Presidente e lui Questore”. Lo ha detto il candidato governatore del ‘campo largo’ in Campania, Roberto Fico,

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013