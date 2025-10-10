P. De Luca, dibattiti interni a Pd sterili e dannosi

“Non dobbiamo disperdere energie su discussioni e dibattiti che non interessano alla gente, che sono autoreferenziali e rischiano di sviare l’attenzione da quello che davvero interessa. I dibattiti interni sono sterili e controproducenti, per non dire dannosi”. Il segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca, risponde cosi’ ai giornalisti che gli chiedono un commento sulla posizione espressa da alcuni esponenti del partito, come l’eurodeputato Sandro Ruotolo, secondo i quali chi si candida fuori dal Pd e’ anche fuori dal partito. “In questa fase dobbiamo essere concentrati sulla capacita’ di parlare alla gente, alle famiglie, alle imprese, ai giovani e ai lavoratori dei problemi che interessano alla gente in carne e ossa – rimarca – Abbiamo avviato un programma importante di rilancio e di rivoluzione politica, amministrativa e burocratica della nostra regione in tanti settori. Dobbiamo proseguire lungo il percorso avviato, non possiamo distrarci un attimo”.
