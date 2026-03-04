Fico, interesse pubblico e’ stella polare del Bilancio regionale

II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio), presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera (Pd), ha incardinato, con la relazione del Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2026/2028 della Regione Campania (Legge di Stabilita’ 2026), con annessa relazione tecnica, e il disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario triennio 2026/2028 della Regione Campania”, con annessi allegati e schemi di Bilancio. Il presidente della Giunta regionale ha richiesto, per l’esame istruttorio dei disegni di legge di Bilancio, la procedura d’urgenza, prevista dall’art. 54 comma 4 dello Statuto della Regione Campania. “Si tratta di un bilancio in equilibrio e sicurezza – ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico – in coerenza con le azioni previste dal piano di rientro. Nonostante la struttura piuttosto rigida, li’ dove abbiamo potuto operare delle scelte, abbiamo fatto sforzi consistenti per riservare adeguata attenzione al sociale, alla tutela delle fragilita’, all’ambiente, al benessere psicofisico dei cittadini, ai trasporti e alla cultura. La priorita’ e’ uscire quanto prima dall’esercizio provvisorio”, ha proseguito il presidente della Giunta regionale, entrando nel merito del provvedimento: “e’ una manovra complessa, con un volume totale per l’esercizio 2026 di oltre 38,5 miliardi di euro, la quota principale della spesa riguarda il comparto sanita’, che ammonta a quasi il 70 per cento del bilancio regionale, al netto delle partite di giro, necessarie al mantenimento dei LEA. Si aggiungono, inoltre, le risorse Pnrr e Fesr per gli investimenti”Nonostante una struttura di bilancio rigida – ha proseguito – l’amministrazione ha destinato risorse per settori chiave: innanzitutto le politiche sociali per garantire protezione delle fasce piu’ deboli della popolazione con circa 230 milioni di euro di risorse vincolate, ma il vero tratto distintivo e’ lo sforzo straordinario compiuto per recuperare oltre 30 milioni di euro di risorse proprie nel triennio. A questi fondi si aggiungono, nel prossimo biennio, risorse per interventi urgenti di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono stati destinati piu’ fondi al comparto dei trasporti, incrementando le risorse regionali aggiuntive al (Tpl) Fondo Trasporto Pubblico Locale, che passano da 203 milioni del 2025 a 227 milioni nel 2026. Per quanto riguarda la cultura – ha proseguito il Presidente Roberto Fico – uno degli asset strategici della nostra Regione, abbiamo confermato quanto gia’ previsto per il sistema bibliotecario e museale regionale e per l’editoria ed incrementato i fondi per il cinema (da 5 a 6 milioni) e per la legge sullo spettacolo (da 15 a 17 milioni). La Regione, poi, non poteva far mancare il suo sostegno al teatro Sannazaro a seguito del tragico incendio, e cosi’ ad esso e’ stato assicurato, come annunciato, il contributo straordinario di un milione di euro, un primo passo per la sua rinascita. E’ stato, inoltre, confermato il contributo di tre milioni di euro alla Fondazione IDIS per mettere in sicurezza la situazione occupazionale ma occorrera’ meglio definire il nuovo percorso della stessa anche alla luce del progetto di riqualificazione e sviluppo di Bagnoli”