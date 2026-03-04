Effetti sui carburanti, il gasolio a 2,5 euro in autostrada

Gli effetti della guerra in Iran e Medio Oriente si fanno sentire subito alla pompa. La benzina self service sale a 1,693 euro al litro, il gasolio a 1,753 auro. Ma sulle autostrade, denuncia il Codacons, il diesel tocca i 2,5 euro. Assotir segnala aumenti del gasolio “che vanno dai 10 centesimi dalla Lombardia ai 24 della Sicilia” e “problemi di approvvigionamento di carburante in Campania e in Lombardia”. L’associazione di consumatori Adoc parla di “speculazioni” da parte dei petrolieri, visto che “il Paese dispone di riserve stoccate che dovrebbero ammortizzare queste oscillazioni”. Circostanza confermata dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “Siamo nella condizione di essere abbastanza sicuri quantitativamente. Siamo il paese che ha lo stoccaggio più alto d’Europa, abbiamo fonti di approvvigionamento diversificate”. Anche il Centro di formazione e ricerca sui consumi Crc parla di speculazione, e propone la riduzione immediata dell’Iva sui carburanti. Il sindacato degli autostrasportatori Cna Fita calcola un aggravio dei costi di 2.400 euro all’anno per tir, che potrebbero salire di altri 13.000 euro se la guerra si prolunga. Cna Fita chiede “un credito d’imposta straordinario”, finanziato con “l’extragettito Iva”. E aggiunge: “Non è accettabile osservare rincari alla pompa su scorte di carburante acquistate e raffinate mesi addietro”. “Il trasporto sta pagando prima di tutti il conto del conflitto”, denuncia Conftrasporto, che ricorda che “alcuni Paesi, come la Spagna, si sono già mossi per contenere i prezzi”. Conftrasporto chiede “la sospensione immediata dell’Ets per il trasporto e misure straordinarie del governo a sostegno del sistema logistico”. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 6 due riunioni della Commissione di allerta rapida sui prezzi, presieduta da “Mister Prezzi”, Benedetto Mineo. La prima sull’andamento dei mercati energetici, la seconda sulle possibili ricadute sull’inflazione.
