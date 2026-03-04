Nordio, dopo vittoria si’, sistemiamo Codice penale

“Non dico se, ma dopo che avremo vinto con il si’, cercheremo anche di mettere a posto un Codice penale che e’ firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III e che e’ ancora in vigore”. Lo anticipa il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arrivando a Salerno, per partecipare a un’iniziativa sul si’ al referendum promossa dalla Camera penale salernitana. “Le priorita’ – spiega – sono quelle della revisione proprio della struttura del reato e anche delle esimenti. Questo e’ un discorso tecnico”. “Poi c’e’ il Codice di procedura penale che dobbiamo riportare alle sue origini, quelle proprio volute da Vassalli, che sono state un po’ alterate in questi ultimi quarant’anni per una serie di interventi”, conclude Nordio.