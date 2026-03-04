Nordio, dopo vittoria si', sistemiamo Codice penale - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Nordio, dopo vittoria si’, sistemiamo Codice penale
Il commovente addio al piccolo Domenico
Terra fuochi: confisca anche a Salerno per fratelli Pellini
Bimbo Napoli: Cirielli, Fico fara’ giustizia errori del passato
Ultimora

Nordio, dopo vittoria si’, sistemiamo Codice penale

  • Marzo 4, 2026
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read
Nordio, dopo vittoria si’, sistemiamo Codice penale

“Non dico se, ma dopo che avremo vinto con il si’, cercheremo anche di mettere a posto un Codice penale che e’ firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III e che e’ ancora in vigore”. Lo anticipa il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arrivando a Salerno, per partecipare a un’iniziativa sul si’ al referendum promossa dalla Camera penale salernitana. “Le priorita’ – spiega – sono quelle della revisione proprio della struttura del reato e anche delle esimenti. Questo e’ un discorso tecnico”. “Poi c’e’ il Codice di procedura penale che dobbiamo riportare alle sue origini, quelle proprio volute da Vassalli, che sono state un po’ alterate in questi ultimi quarant’anni per una serie di interventi”, conclude Nordio.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013