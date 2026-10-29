Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Intersections 2026, conclusa la terza edizione con oltre 20mila partecipanti Manovra, Aceti (Salutequità): “3,4 miliardi non bastano a coprire tutte le necessità del Ssn” Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47 Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus Casa, Soloaffitti: bene cedolare al 5% su canone concordato ma aggiornare la mappa dei comuni Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale Aic e Aiac con Galliani per sfidare Malagò alla guida della Figc Serie A, Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Bosnia, precipita elicottero militare italiano. I media locali: “Tre morti e 12 feriti” Ucraina, Tajani: “Siamo quasi pronti su pacchetto aiuti” Intersections 2026, conclusa la terza edizione con oltre 20mila partecipanti Manovra, Aceti (Salutequità): “3,4 miliardi non bastano a coprire tutte le necessità del Ssn” Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle Elicottero italiano caduto in Bosnia, l’identikit del CH-47 Roma, quando si accende il riscaldamento nel 2026: l’ordinanza, orario Antonelli salta il media day in Messico: è debilitato da un virus Casa, Soloaffitti: bene cedolare al 5% su canone concordato ma aggiornare la mappa dei comuni Atp Vienna, Alcaraz batte Basilashvili e avanza ai quarti di finale Aic e Aiac con Galliani per sfidare Malagò alla guida della Figc Serie A, Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Bosnia, precipita elicottero militare italiano. I media locali: “Tre morti e 12 feriti” Ucraina, Tajani: “Siamo quasi pronti su pacchetto aiuti”
Ultim'ora Nazionale

Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 50
  • 2 Min Read
Finale di calcio tra giocatori amputati, maxi-rissa a colpi di stampelle

(Adnkronos) – La finale del torneo tra calciatori amputati finisce in rissa tra pugni, spintoni e colpi di stampelle. Epilogo violento a Buenos Aires, in Argentina, per la finale della Coppa Fortaleza Guarani, andata in scena negli impianti sportivi della Segreteria Nazionale per la Disabilità. A contendersi il titolo la formazione uruguayana dei Rampla Juniors e Los Teros di Cordoba, team argentino. 

Il match è terminato 1-1 e il verdetto è stato rinviato ai calci di rigore. La squadra di Cordoba ha trionfato grazie alla parata del portiere sul penalty decisivo. L’estremo difensore si è tuffato alla propria sinistra e ha intercettato il pallone con la gamba: vittoria e giocatori argentini in festa. 

 

Un calciatore uruguayano non ha apprezzato l’esultanza degli avversari e ha sferrato un colpo scatenando una rissa generale: state spinte, pugni e stampelle usate come armi. Il caos è andato avanti per diversi minuti. Dopo l’accaduto, la squadra di Cordoba ha pubblicato un comunicato per condannare la violenza: “Vogliamo ricordare a tutti che si tratta di un episodio isolato. Nulla di simile era mai accaduto sul suolo argentino negli oltre 15 anni in cui Los Teros hanno gareggiato in questo sport. Non abbiamo mai vissuto una situazione così deplorevole e spregevole”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025