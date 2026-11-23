EBOLI. La corsa verso le amministrative del 2027 comincia a entrare nel vivo. Dopo il recente incontro al Bar Eboli, un nuovo tassello si aggiunge allo scenario politico cittadino: sabato sera, all’Eboli Bistrot, è stato presentato il simbolo di «Officina Liberale», gruppo politico-programmatico che si colloca nell’area di sostegno a Martino Melchionda, già sindaco di Eboli dal 2005 al 2014. Non una semplice lista elettorale, ma un laboratorio di idee e competenze che punta a riunire sensibilità differenti, superando gli steccati partitici in vista della prossima competizione amministrativa. Ad aprire l’incontro Cosimo Pio Di Benedetto, già vicesindaco, che ha illustrato la filosofia dell’iniziativa: attenzione alla persona, sostegno alla libera impresa, pianificazione territoriale, politiche sociali e culturali, commercio e alleggerimento della pressione tributaria. L’obiettivo è costruire una proposta civica e moderata, libera da condizionamenti delle segreterie sovracomunali e concentrata sulle esigenze della comunità. Non sono mancati riferimenti critici alla precedente amministrazione Conte e alla fase di difficoltà vissuta dalla città, oggi commissariata dopo la conclusione anticipata dell’esperienza consiliare. Diversi gli interventi che hanno arricchito la presentazione. L’architetto Giulia Izzo ha affrontato il tema della rigenerazione urbana, sottolineando la necessità di restituire ai cittadini spazi pubblici gratuiti, luoghi di incontro e aggregazione, con particolare attenzione ai bambini e allo scambio generazionale. Angela Lamonica, già assessore alla Cultura e all’Istruzione nell’amministrazione Cariello, ha richiamato le criticità del mondo scolastico, l’inclusione giovanile, le pari opportunità e la necessità di ricostruire il senso di appartenenza alla comunità. L’imprenditore Salvatore Papace ha portato invece le istanze delle nuove generazioni e del mondo produttivo, chiedendo un Comune capace di ascoltare le imprese e favorire la permanenza del lavoro e degli investimenti sul territorio. L’architetto Francesca Spera ha evidenziato il ruolo del volontariato e dell’associazionismo, invocando un ascolto istituzionale autentico e partecipativo. Emilio Masala, già amministratore nelle esperienze Melchionda e Cariello, ha posto l’accento sulla necessità di una coalizione fondata su libertà e democrazia, capace di affrontare i problemi con competenza e realismo. Tra i presenti imprenditori, professionisti ed ex amministratori, tra cui Giuseppe Piegari, Lucilla Polito, Giuseppe La Brocca, Pierluigi Merola, Giuseppe Norma, Adolfo Lavorgna, Emilio Cicalese e Antonio Lamanna. Il momento più atteso è stato l’intervento conclusivo di Martino Melchionda, che ha ringraziato i promotori per averlo individuato come possibile riferimento del progetto, chiarendo tuttavia che la nuova stagione politica dovrà fondarsi sul lavoro collettivo. «Non esiste più l’uomo al comando», ha sottolineato, indicando nella costruzione di una squadra il presupposto per affrontare le sfide amministrative. L’ex sindaco ha ripercorso le vicende che portarono alla fine anticipata dell’amministrazione Conte, contestando la ricostruzione di una caduta determinata da una congiura politica e parlando invece di un progressivo deterioramento del rapporto tra amministrazione e città. Tra le priorità indicate per il futuro figurano una macchina comunale più efficiente, uffici al servizio dei cittadini, maggiore sicurezza e vivibilità, sostegno alle fasce fragili, attenzione alle imprese e politiche ambientali concrete. A questo proposito ha ricordato i risultati della raccolta differenziata raggiunti durante il suo mandato, passata dallo zero al 70%, e la rimozione di 120 prefabbricati contenenti amianto nel quartiere Pescara. «Vogliamo ascoltare tutti, soprattutto quelli che sono contro di noi», è stato un altro passaggio significativo del suo intervento. E sul rapporto con il passato ha aggiunto un’indicazione precisa: «Il passato è passato, anche il mio». Un richiamo alla necessità di aprire una nuova stagione, coinvolgendo giovani, competenze e nuove generazioni di amministratori. Officina Liberale rappresenta dunque una prima componente di un percorso più ampio, mentre altri gruppi civici potrebbero aggregarsi nei prossimi mesi. La sfida di Melchionda sarà costruire una sintesi tra esperienze amministrative e nuove energie, definendo una proposta condivisa per la città. La campagna elettorale del 2027 è ancora agli inizi, ma a Eboli i primi schieramenti cominciano a prendere forma.

Marco Naponiello