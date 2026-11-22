Scafatese 2

Foggia 1.

SCAFATESE (4-3-3): Forte; Guerra, Scognamiglio, Suhs, Ferrara (84’ Bacchetti); De Chiara (63’ Esposito), Toscano, Brunet (73’ Santarpia); Novella (84’ Terribili), Volpicelli, Emmausso (73’ Dambros).

A disposizione: Lamberti, Proia, Esposito, Dambros, Bacchetti, Convitto, Molinaro, Terribili, De Michele, Santarpia.

All: Michele Facciolo

FOGGIA (4-4-2): Saro; Seck, Azarovs, Berra (25’ Smeraldi), Todisco; Tourè (58’ Panico), Gallo, Zuccon, Petito (58’ Oviszach); Del Sole (70’ Bigonzoni), Ravasio (58’ Luciani).

A disposizione: Marfella, Testa, Di Pasquale, Oviszach, Coulibaly, Haoudi, Panico, Luciani, Bigonzoni, Merdji, Smeraldi, Ngana, Parisy, Clerge.

All: Gaetano Auteri

RETI: 10’ Brunet, 57’ Volpicelli, 81’ Bigonzoni

Arbitro: Fabrizio Pacella di Roma 2

Assistenti: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Valerio Brizzi di Aprilia

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola. FVS: Domenico Russo di Torre Annunziata

Note: Ammoniti: Seck (F), Ferrara (S), Del Sole (F), Gallo (S), Luciani (F). Calci d’angolo: 2-6.

La Scafatese rialza la testa e lo fa con una vittoria pesante, conquistata contro un avversario di prestigio come il Foggia. Allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, i gialloblù si impongono per 2-1 al termine di una partita che ha regalato emozioni, qualità e un finale al cardiopalma. Tre punti importanti per cancellare immediatamente la battuta d’arresto di Potenza e rilanciare il cammino della formazione allenata da Michele Facciolo.

La squadra campana ha interpretato la gara con personalità, mostrando fin dalle prime battute di voler imporre il proprio gioco. Il vantaggio arriva al 10′ e porta la firma di Juan Brunet. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Volpicelli, il centrocampista argentino trova il tempo giusto per anticipare tutti e spedire di testa il pallone alle spalle del portiere Saro. Una rete che premia la partenza convincente dei padroni di casa e mette subito in salita la strada del Foggia.

I pugliesi provano a reagire, ma la Scafatese non concede grandi spazi. La formazione di Facciolo si dimostra ordinata, attenta e pronta a ripartire, cercando di sfruttare la qualità dei propri uomini offensivi. Volpicelli è tra i più ispirati e al 20′ va vicino al raddoppio dopo una bella iniziativa personale, ma la conclusione viene controllata dall’estremo difensore rossonero. Anche Emmausso prova a lasciare il segno, mentre il Foggia tenta di rendersi pericoloso soprattutto attraverso Del Sole e Ravasio. Si va al riposo con i gialloblù meritatamente avanti.

Nella ripresa la Scafatese riparte con la stessa determinazione e al 57′ trova il gol che sembra mettere in cassaforte il risultato. Protagonista assoluto Emilio Volpicelli, autore di una giocata di grande qualità. Il numero sette si libera degli avversari con una serie di doppi passi e, dai venti metri, lascia partire un sinistro preciso e potente che non lascia scampo a Saro. Una vera prodezza, che fa esplodere la gioia della panchina e dei sostenitori gialloblù.

Sul 2-0 la partita sembra ormai indirizzata, ma il Foggia non si arrende. I rossoneri provano ad aumentare la pressione e all’81’ riaprono improvvisamente i giochi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo si accende una mischia nell’area della Scafatese e Bigonzoni trova il guizzo vincente, riuscendo a spedire il pallone in rete.

Gli ultimi minuti diventano così una battaglia di nervi. Il Foggia si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, mentre la Scafatese è chiamata a stringere i denti e difendere un vantaggio diventato improvvisamente preziosissimo. Nel recupero gli ospiti sfiorano il 2-2 con Luciani, che di testa, da posizione favorevole, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poco dopo è Forte a intervenire con prontezza sulla conclusione di Panico, evitando ulteriori sorprese.

Al triplice fischio può finalmente esplodere la festa gialloblù. La Scafatese porta a casa una vittoria meritata, costruita attraverso organizzazione, qualità individuali e capacità di resistere nel momento più difficile della partita. l successo consente alla formazione di Facciolo di raggiungere quota 24 punti e di guardare con rinnovata fiducia al prosieguo del campionato. Una risposta importante dopo la sconfitta di Potenza, ma soprattutto la conferma di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista.Per il Foggia, invece, è una domenica amara: arriva la terza sconfitta consecutiva, un risultato che alimenta le preoccupazioni per una classifica sempre più complicata. La Scafatese festeggia, il Foggia è chiamato a riflettere.