di Roberto Scola

Venerdì 20 novembre, il Consiglio comunale di Agropoli ha approvato il Siad (Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo), un importante provvedimento previsto dalla legge regionale n. 7/2020, finalizzato a coordinare la pianificazione urbanistica con lo sviluppo commerciale del territorio. Un traguardo significativo per la città, che punta a sostenere le attività economiche, valorizzare il centro storico e promuovere nuove opportunità per il commercio locale. Sull’approvazione del piano, il delegato al Commercio, avvocato Mario Pesca, ha espresso piena soddisfazione, sottolineando l’importanza del lavoro svolto e della collaborazione istituzionale che ha consentito di raggiungere il risultato. «Quando, lo scorso anno, il sindaco Roberto Mutalipassi mi ha conferito la delega al Commercio, mi ha indicato come priorità proprio l’approvazione del Siad – dichiara Pesca –. Per il raggiungimento di questo obiettivo desidero ringraziare l’intero Consiglio comunale e, in particolare, anche i consiglieri di opposizione, con i quali ci siamo confrontati nelle commissioni Commercio e Regolamento, sempre con la massima lealtà e collaborazione. L’approvazione all’unanimità dimostra che, quando si tratta di affrontare questioni importanti per il bene della città, non esistono maggioranza e opposizione, ma un unico obiettivo condiviso». Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’intero ufficio Suap, in particolare all’architetto Cerminara e, successivamente, alla dottoressa Di Filippo, per il lavoro svolto durante il percorso di elaborazione e approvazione dello strumento. Il Siad, nel rispetto della normativa nazionale e del principio di liberalizzazione del commercio, rappresenta uno strumento fondamentale per orientare lo sviluppo delle future attività economiche, con particolare attenzione al centro storico. «Abbiamo previsto – prosegue Pesca – così come riportato nel piano, la creazione di un “Centro commerciale naturale”, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio del nostro centro storico. Si tratta di un contesto nel quale possano operare in sinergia esercizi commerciali, attività artigianali e di servizio, oltre ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, accomunati da una precisa identità visiva, rappresentata dal logo “La Porta di Agropoli”». L’obiettivo è promuovere i negozi di vicinato e sostenere il rilancio commerciale del cuore della città, creando un ambiente accogliente e attrattivo sia per i residenti sia per i visitatori. «Mi piace immaginare il corso principale di Agropoli e le strade limitrofe come un vero e proprio polo commerciale, dove i visitatori possano passeggiare, fare acquisti nei negozi, sostare nei bar e nelle gelaterie, gustare la cucina dei ristoranti, anche tipici, e poi visitare lo splendido centro storico, ammirando il meraviglioso panorama naturale che la nostra città offre», aggiunge il delegato al Commercio. Il piano dedica particolare attenzione anche alle altre aree commerciali di Agropoli, valorizzando zone come via Risorgimento e il lungomare San Marco, dove si è già sviluppata una significativa presenza di attività legate all’abbigliamento, alla ristorazione, ai bar e ai bed & breakfast, contribuendo alla crescita economica e all’attrattività della città. Sono inoltre contemplate le aree PIP, in particolare nella zona Mattine, dove sono presenti strutture di medie e grandi dimensioni che favoriscono lo sviluppo delle attività produttive e contribuiscono alla crescita economica del territorio. L’approvazione del Siad rappresenta, dunque, un passaggio importante per Agropoli, con l’ambizione di sostenere il commercio, valorizzare le diverse aree della città e costruire nuove prospettive di sviluppo economico, nel segno della collaborazione istituzionale e della tutela delle peculiarità del territorio.