8 aprile riunione Consiglio regionale su caso piccolo Domnenico - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Giornata Mondiale del Rene: il Gruppo Nefrocenter promuove giornata dedicata alla prevenzione gratuita
Camera: domani audizione Claudia Pecoraro su rischio sismico
Campania: immigrazione clandestina e false assunzioni, 18 misure cautelari
Insediate Commissioni regionali speciali Trasparenza e anticamorra
Ultimora Campania

8 aprile riunione Consiglio regionale su caso piccolo Domnenico

  • Marzo 9, 2026
  • 0
  • 161
  • 1 Min Read
8 aprile riunione Consiglio regionale su caso piccolo Domnenico

Il Consiglio regionale della Campania e’ convocato l’8 aprile 2026, dalle ore 11,00, in seduta straordinaria monotematica con all’ordine del giorno “l’informativa della Giunta regionale in merito al decesso del minore presso l’ospedale Monaldi di Napoli”, avvenuto lo scorso 21 febbraio. Lo scorso 19 febbraio, la Presidente della V Commissione consiliare permanente, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della stessa Commissione, ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di riferire in merito agli esiti delle verifiche ispettive, sia regionali che ministeriali. Il 20 febbraio scorso, il Ppesidente della Giunta regionale ha dato piena disponibilita’ ad un confronto istituzionale volto a fornire all’Assemblea legislativa campana un quadro esaustivo ed aggiornato sulle azioni intraprese. Ai sensi dell’articolo 39 comma 2 dello Statuto e dell’articolo 61 del Regolamento interno, il 3 marzo ed il 6 marzo scorsi, sono pervenute, inoltre, le richieste, rispettivamente, dei Consiglieri di minoranza e di maggioranza, per la convocazione di una seduta straordinaria monotematica sul tema. Considerata la sospensione delle attivita’ delle Commissioni e del Consiglio durante la sessione di Bilancio, su argomenti non afferenti i provvedimenti finanziari, disposta lo scorso 3 marzo, il Presidente del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Giunta, ha convocato la seduta straordinaria del Consiglio regionale in data 8 aprile

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013