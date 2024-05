Dopo un mese ancora chiusa rampa tangenziale Litoranea-Arbostella

La chiusura della rampa della tangenziale di Salerno in direzione Litoranea Stadio Parco Arbostella sul viadotto di sovrappasso allo svincolo di Mariconda, sta provocando da un mese a questa parte, enormi disagi a cascata su tutta la viabilità principale di Via delle Calabrie che nelle ore di punta va completamente in tilt.

Tante segnalazioni, tanta rabbia per la cattiva organizzazione del cantiere con una segnaletica di preavviso pressochè insufficiente.

L’intervento da parte di Anas si inserisce nell’ambito dei lavori di manutenzione realizzati lungo il viadotto di sovrappasso alla strada comunale via Marchiafava, che hanno riguardato ripristini strutturali, sostituzione dei giunti di dilatazione, rifacimento dell’impermeabilizzazione e di parte della pavimentazione, risanamento corticale puntuale in corrispondenza delle porzioni ammalorate per il distacco superficiale dello strato di copriferro e ripristino della funzionalità delle barriere marginali esistenti. I lavori da una nota Anas dovevano essere completati il 30 aprile, oggi siamo al 15 maggio…