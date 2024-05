Salerno, finanziamento di 10 mln di euro per ammodernamento Centro Agro Alimentare

Il Comune di Salerno ha ottenuto un finanziamento di quasi dieci milioni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’ammodernamento del Centro Agro Alimentare nella Zona Industriale di Salerno.

L’ammodernamento, la riqualificazione e l’efficientamento del centro Agro Alimentare di Salerno renderanno la struttura ancora più competitiva e funzionale per un comparto strategico di Salerno e dell’intero territorio generando economia e lavoro

I fondi PNRR come quelli di Coesione sono indispensabili per i Comuni. Sono felice della decisione del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Presidente De Luca nella sua battaglia per lo sblocco dei fondi di Coesione.

Lo ha dichiarato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli