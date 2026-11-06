Donne, la lunga scalata dei diritti

Antonio Manzo

0Sarà pure una coincidenza, ma c’è. A poche ore dell’onda blu delle donne che ha travolto Trump c’è chi opportunamente a Napoli parlerà del lungo cammino delle donne italiane ad ottant’anni del suffragio femminile. Il CIF regionale della Campania promuove un convegno al Maschio Angioino domani, ore 15.00 nella Sala della Loggia del Maschio Angioino. Ottant’anni di conquiste, di diritti affermati, di ostacoli superati e di nuove sfide ancora da affrontare. È questo il filo conduttore del convegno che si inserisce nel percorso di riflessione sull’ottantesimo anniversario del 1946, anno fondamentale nella storia democratica italiana, quando le donne votarono per la prima volta su scala nazionale, partecipando alle elezioni amministrative e, il 2 giugno, al referendum istituzionale che avrebbe sancito la nascita della Repubblica, nonché all’elezione dell’Assemblea Costituente. “Quel voto – dice Fiorella Girace, presidentessa provinciale del CIF – non fu soltanto una conquista formale, ma il risultato di un lungo cammino di emancipazione, di impegno associativo e di battaglie condotte da generazioni di donne per ottenere cittadinanza, autonomia e pari dignità. Le protagoniste di quella stagione contribuirono alla costruzione della democrazia italiana e alla definizione dei principi di uguaglianza e pari opportunità che avrebbero trovato espressione nella Costituzione.” Maria Pia Perisano, presidentessa regionale del CIF afferma che “da allora, molti traguardi sono stati raggiunti, dalla progressiva affermazione dei diritti civili e sociali alla maggiore presenza femminile nelle istituzioni e nei luoghi decisionali”. I lavori saranno presieduti da Vincenza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, e vedranno la partecipazione di Maria Pia Perisano e Fiorella Girace, rispettivamente presidenti del CIF regionale e provinciale e di Maria Antonietta Zampella presidente CIF Napoli. Interverranno la professoressa Maria Teresa Morelli, associata di storia delle istituzioni politiche dell’università Link di Roma, la senatrice Valeria Valente che offriranno contributi di approfondimento storico, giuridico e politico sul cammino delle donne. Interverrà anche l’avvocata Marisa Annunziata presidente nazionale Cassa Forense. Lei è una delle più significative donne ai vertici nazionali di un ente. Guida l’ente previdenziale che gestisce la pensione e l’assistenza per tutti gli avvocati italiani iscritti all’albo forense. Concluderà i lavori la presidentessa nazionale del CIF Maria Teresa Arnone.