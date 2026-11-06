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Da Meloni a Schlein, parterre d’eccezione per la presentazione del nuovo ‘Qn’ di Del Vecchio – Foto

  • Novembre 6, 2026
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Da Meloni a Schlein, parterre d’eccezione per la presentazione del nuovo ‘Qn’ di Del Vecchio – Foto

(Adnkronos) –
Dal governo all’opposizione tutti, o quasi, presenti per conoscere la nuova ‘creatura’ di Leonardo Maria Del Vecchio. Gran parterre di politici infatti questa sera alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, nel ‘cuore’ di Roma, per l’evento ufficiale di presentazione di QN Media, la nuova realtà editoriale di Lmdv Capital, e del quotidiano nazionale QN, che ha debuttato oggi nelle edicole di tutta Italia e sulle piattaforme digitali.  

Presente la premier Giorgia Meloni, entrata da un ingresso secondario, seduta in prima fila accanto a Del Vecchio col quale ha scambiato alcune battute. Alla kermesse non manca la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa. In sala, tra gli altri, i vicepremier Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, e Antonio Tajani; il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’editoria Alberto Barachini, il sottosegretario al Mef, Federico Freni. In ‘quota maggioranza’, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e gli esponenti di Fdi Gaelazzo Bignami e Giovanni Donzelli, il senatore di Fi e presidente della Lazio Claudio Lotito. (GUARDA TUTTE LE FOTO DELL’EVENTO) 

Tra gli ospiti anche l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Gianni Letta. Nutrita la rappresentanza dell’area progressista, a cominciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein al leader del M5S Giuseppe Conte (rimasto in piedi in sala), Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luciano Nobili per Italia Viva, Angelo Bonelli di Avs, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tra gli ospiti anche Fedez, che lasciando la Gnam ha fatto il ”in bocca al lupo a Leonardo”. 

Alla presentazione hanno partecipato anche imprenditori e personalità dell’editoria come l’amministratore delegato di Adnkronos, Angela Antonini, il presidente di Adnkronos Comunicazione, Michele Adinolfi, il direttore dell’agenzia Adnkronos, Davide Desario, l’editore Giampaolo Angelucci, il direttore del Domani Emiliano Fittipaldi. E ancora Bruno Vespa, tra i primi ad arrivare. Presente Giacomo Lasorella, presidente dell’Agcom. In sala anche il commissario della Figc Giovanni Malagó. A presentare la nuova realtà editoriale insieme a Del Vecchio, l’ad Gabriele Benedetto, il direttore editoriale Mario Orfeo e la direttrice responsabile Agnese Pini. Al termine della soiree, Del Vecchio ha accompagnato all’uscita Meloni e La Russa. 

politica

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