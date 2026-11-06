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Moglie di Kanye West svestita alla sfilata con i figli di Kim Kardashian, ira dell’influencer: “E’ l’ultima volta”

  • Novembre 6, 2026
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Moglie di Kanye West svestita alla sfilata con i figli di Kim Kardashian, ira dell’influencer: “E’ l’ultima volta”

(Adnkronos) –
Kim Kardashian contro Kanye West. Nel mirino dell’imprenditrice ed influencer finisce la moglie dell’artista, la modella Bianca Censori, e soprattutto l’abbigliamento scelto dalla donna per partecipare a una sfilata in compagnia dei figli della ex coppia. Una tuta aderente e scollatissima, che nulla o quasi lascia all’immaginazione. L’abito ha scatenato l’ira di Kardashian, tanto da pubblicare nelle sue stories di Instagram un durissimo messaggio diretto all’ex marito. 

 

 

“Dopo tutte le suppliche e le preghiere per permettere ai ragazzi di venire a sostenerti, non sei comunque riuscito a tenere a bada tua moglie”, attacca l’influencer, che continua: “Non permetterò che il suo modo di vestire influenzi negativamente i miei figli, soprattutto le mie figlie. Questa – l’ultimatum di Kardashian – è l’ultima volta Ye, te lo prometto!!!”. 

 

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