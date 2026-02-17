Il caso Provincia finisce all'attenzione di Piantedosi - Le Cronache Ultimora
Il caso Provincia finisce all'attenzione di Piantedosi
Il caso Provincia finisce all'attenzione di Piantedosi

Il caso Provincia finisce all'attenzione di Piantedosi

Ho acceso i riflettori anche sulla vicenda legata alle dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli e alla conseguente decadenza dalla carica di presidente della Provincia e, nel dettaglio, la vicenda relativa al presidente facente funzioni, Giovanni Guzzo, che, secondo lo statuto di Palazzo Sant’Agostino, dovrebbe limitarsi a svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione. Al ministro ho ribadito la necessità che l’ente, seppur di secondo livello, torni al voto entro il 15 aprile, allo scadere dei 90 giorni previsti dalla legge. Non possiamo aspettare che la città di Salerno torni alle urne e non possiamo permettere a Vincenzo De Luca di portare avanti il suo sistema di potere, come fatto per oltre trent’anni tra Palazzo Guerra e Palazzo Sant’Agostino”. A dirlo Pino Bicchielli, deputato salernitano di Forza Italia, a margine dell’incontro con il ministro dell’Interno.

