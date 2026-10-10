De Luca, Schlein o Conte a primarie? “Voto De Luca”

Tra Schlein e Conte alle primarie del centrosinistra “voterei De Luca”. Ha risposto cosi’ il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo organizzata da Il Foglio. E su una sua possibile candidatura alle primarie ha chiosato: “non ho parlato con nessuno, sono sindaco e questo mi gratifica molto di piu'”