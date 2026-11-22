“Ribadisco come ho sempre fatto, la mia disponibilità ad accogliere eventuali sollecitazioni da parte della coalizione”. Con poche parole, precedute da un sorriso, Mara Carfagna a Caserta, dove si sta celebrando il secondo congresso provinciale di Noi Moderati, partito di cui è segretaria nazionale, conferma la possibilità che possa candidarsi a sindaco della città di Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla circostanza che il suo nome continua a circolare tra i papabili aspiranti alla carica di primo cittadino. “Ci sono tantissimi potenziali candidati validi, competenti e radicati sul territorio – sottolinea – ma sono certa che il centrodestra saprà scegliere al meglio; da parte mia assicuro un contributo a costruire una proposta politica che possa intercettare in modo efficace i bisogni dei napoletani in qualunque ruolo mi verrà chiesto”.