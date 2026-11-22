“Ribadisco come ho sempre fatto, la mia disponibilità ad accogliere eventuali sollecitazioni da parte della coalizione”. Con poche parole, precedute da un sorriso, Mara Carfagna a Caserta, dove si sta celebrando il secondo congresso provinciale di Noi Moderati, partito di cui è segretaria nazionale, conferma la possibilità che possa candidarsi a sindaco della città di Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla circostanza che il suo nome continua a circolare tra i papabili aspiranti alla carica di primo cittadino. “Ci sono tantissimi potenziali candidati validi, competenti e radicati sul territorio – sottolinea – ma sono certa che il centrodestra saprà scegliere al meglio; da parte mia assicuro un contributo a costruire una proposta politica che possa intercettare in modo efficace i bisogni dei napoletani in qualunque ruolo mi verrà chiesto”.
Post Recenti
Categorie
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco