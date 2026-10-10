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Salerno, sbarco di migranti: a bordo anche due minori

  • Ottobre 10, 2026
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Salerno, sbarco di migranti: a bordo anche due minori

Il porto di Salerno ha ospitato il 45esimo sbarco di migranti. Intorno alle 11 è attraccata al molto 3 gennaio la nave umanitaria Solidaire che, nei giorni scorsi, aveva tratto in salvo in acque libiche 15 persone, 8 dei quali minori non accompagnati. A Salerno questa mattina sono giunte soltanto 14 persone in quanto uno dei minori è stato fatto scendere a Mazara del Vallo per motivi di salute.

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