Salerno, sbarco di migranti: a bordo anche due minori

Il porto di Salerno ha ospitato il 45esimo sbarco di migranti. Intorno alle 11 è attraccata al molto 3 gennaio la nave umanitaria Solidaire che, nei giorni scorsi, aveva tratto in salvo in acque libiche 15 persone, 8 dei quali minori non accompagnati. A Salerno questa mattina sono giunte soltanto 14 persone in quanto uno dei minori è stato fatto scendere a Mazara del Vallo per motivi di salute.