Cantone firma delibera per intitolare al prof Ravera la Torre cardiologica

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi” di Salerno, Nicola Cantone, ha messo la firma in calce alla delibera: la “Torre del Cuore” dell’ospedale di Salerno sarà intitolata alla memoria del professor Bruno Ravera, scomparso di recente e da sempre punto di riferimento essenziale per la Sanità Regionale ed extra Regionale nell’ambito delle patologie cardiovascolari.

Ravera, stimato cardiologo, primario emerito ed ex Sindaco di Salerno, nonché ex Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Salerno, rappresenta una delle figure più illustri della realtà professionale ed istituzionale salernitana, fornendo peraltro un contributo decisivo per lo sviluppo del reparto di Cardiologia e l’istituzione della Cardiochirurgia a Salerno.

Dunque, la Direzione Strategica Aziendale ha manifestato la volontà di intitolargli la Torre Cardiologica come atto di riconoscimento e di valorizzazione della memoria umana e istituzionale, vista la dedizione, la competenza, l’umanità ed il servizio svolto nei confronti della comunità sanitaria e dei cittadini.

La proposta di Nicola Cantone era stata accolta con favore tanto dalla famiglia quanto dall’Ordine professionale, a conferma del significato riconosciuto all’indimenticato e indimenticabile Professor Ravera.