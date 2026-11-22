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Eugenio La Sala è il nuovo presidente provinciale di Gioventù Nazionale Salerno, la struttura giovanile collegata a Fratelli d’Italia. L’elezione è avvenuta al termine del congresso provinciale celebrato nel capoluogo, con la partecipazione di dirigenti, amministratori e militanti provenienti dai diversi comuni del territorio salernitano.

La Sala, che ricopre anche l’incarico di consigliere comunale a Contursi Terme, assume così la guida dell’organizzazione giovanile del partito a livello provinciale. Subentra ad Alfonso Pepe, presidente uscente, che ha concluso il proprio mandato alla guida del gruppo.

Il congresso provinciale

L’assise si è articolata in una fase di dibattito interno, seguita dalle votazioni per il rinnovo della presidenza e dei componenti del nuovo esecutivo provinciale. Il coordinamento dei lavori è stato affidato a Italo Cirielli, dirigente nazionale del movimento.

Durante il congresso è stato ripercorso il lavoro svolto negli ultimi anni dalla struttura giovanile nella provincia di Salerno. Il confronto ha riguardato anche le linee d’azione politiche e organizzative per i prossimi appuntamenti elettorali e per le attività di militanza nei diversi comuni del comprensorio.

Il commento di Fratelli d’Italia

Sull’esito dell’assemblea è intervenuto Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Iannone ha evidenziato il valore del ricambio generazionale all’interno della formazione politica.

Il parlamentare ha definito positivo lo svolgimento del congresso, sottolineando la presenza di una fase dibattimentale e l’elezione diretta del presidente e dell’esecutivo provinciale. Ha quindi rivolto un augurio di buon lavoro a La Sala e ringraziato Alfonso Pepe per l’attività svolta negli anni alla guida dell’organizzazione giovanile salernitana.+