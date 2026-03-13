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De Luca “Basta sbracamento e ammuina a Salerno. Più sicurezza e regole”

  • Marzo 13, 2026
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De Luca “Basta sbracamento e ammuina a Salerno. Più sicurezza e regole”

Vincenzo De Luca torna a parlare da primo cittadino durante la consueta diretta social del venerdì, annunciando un programma di rilancio per la città.

«Sto lavorando per definire un programma di rilancio – ha spiegato – dobbiamo ricreare entusiasmo, sviluppo, lavoro, qualità urbana e sicurezza». Secondo De Luca negli ultimi anni si sarebbe registrato «un po’ di sbracamento», una situazione che, ha aggiunto, rende più difficile «riportare cittadini e visitatori a comportamenti rigorosi».

Abusivi e degrado urbano

Tra i temi affrontati anche il contrasto ai parcheggiatori abusivi e la regolamentazione delle attività commerciali nel centro storico. «Faremo una modifica rapida delle norme commerciali – ha detto – per tutelare artigianato e commercianti».

Il governatore ha poi puntato il dito contro alcuni comportamenti incivili: «Mi segnalano locali in via Gramsci con musica a tutto volume di notte e gente che accende fuochi d’artificio. Cose dell’altro mondo».

Interventi nei quartieri

Nel mirino anche alcune criticità urbane. De Luca ha citato il sottopasso della metropolitana di Pastena, da ripulire, e l’area del torrente Fuorni, dove l’erba alta e la congestione del traffico richiedono interventi.

«C’è chi pensava di realizzare un altro supermercato accanto alla chiesa di Fuorni – ha aggiunto – se lo tolgano dalla testa». Prevista invece la realizzazione di nuovi parcheggi nelle aree libere di fronte alla Centrale del Latte.

Lungomare e spiagge

Sul fronte del litorale, De Luca ha ricordato che Salerno Pulita ha già avviato la pulizia delle spiagge dopo le mareggiate invernali. Resta però da affrontare il tema dei crolli registrati sul lungomare di Torrione, nei pressi del pattinodromo e dell’ex ostello.

«Cercheremo le risorse necessarie – ha concluso – sollecitando anche l’intervento della Protezione civile regionale, perché si tratta di problemi che vanno oltre le possibilità del Comune».

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