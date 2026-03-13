Salernitana, 25 anni fa l’ultima vittoria

SALERNO – Sono passati venticinque anni dall’ultima vittoria della Salernitana sul campo del Crotone. Era il 20 maggio 2001, quando in Serie B, una rete di David Di Michele al 29’ regalò alla Salernitana allenata da Francesco Oddo tre punti davvero pesantissimi nella corsa salvezza. Quello di Crotone non è tradizionalmente un campo facile per i colori granata. In tutto sono quattro le vittorie della Salernitana, undici i pareggi e dieci le vittorie dei padroni di casa. Quella tra rossoblù e granata, in terra pitagorica, è una sfida che inizia relativamente tardi e che trova il suo culmine negli anni Sessanta e Settanta, quando questa sfida diventa una vera e propria classica della terza serie, disputandosi ben 17 volte in 19 anni. È il 10 aprile 1960, quando la Salernitana, allenata da Mario Piselli, scende in campo per la prima volta a Crotone. Ad imporsi sono i padroni di casa con una rete di Barbato al 69’. Nella stagione successiva al 12’ Franzò porta in vantaggio i granata, ma il Crotone ribalta tutto con la doppietta di Veglianetti al 35’ e al 57’. Al termine della stagione i calabresi troveranno la salvezza grazie alla vittoria nello spareggio contro la Cirio Napoli. Nel 61/62 la Salernitana conquista il primo punto sul campo del Crotone, andando in vantaggio dopo tre minuti con Novelli, pareggiata nove minuti dopo da Forin su calcio di rigore. Nella stagione successiva al 75’ è la rete di Visentin a firmare la prima storica vittoria della Salernitana con il Crotone che a fien stagione retrocederà in quarta serie. Tornato dopo un anno in Serie C la squadra pitagorica si vendica vincendo di misura con la rete di Fumagalli in apertura di secondo tempo. Nella stagione successiva, 65/66, la Salernitana si impone con le reti di Ronconi al 43’ e Rosati al 50’ con il Crotone che accorcia al 55’ con Rondoni, Per la squadra di Tom Rosati questa in Calabria è una vittoria pesantissima per la promozione in Serie B mentre la rete di Franco Rosati, resterà l’ultima granata in casa del Crotone per oltre dieci anni. Infatti, tornata in C, la Salernitana nel 67/68 perde 2-0 con le reti di De Giuliani al 36’ e di Rasi al 77’, mentre l’anno successivo è una rete di Pupo al 42’ a far felice il Crotone. Nel 69/70 la sfida termina a reti bianche così come sullo 0-0 è fermata l’anno successivo la Salernitana di Tom Rosati che chiuderà il campionato con un amaro secondo posto ad un solo punto dal Sorrento promosso in B. Nel 1971/72 la sfida tra Crotone e Salernitana termina ancora 0-0, così come l’anno successivo. Nel 76/77 vince il Crotone, 1-0, con gol di Abate al 53, mentre l’anno successivo, campionato 77/78, la Salernitana spezza l’incantesimo. Al 10’ è l’autorete di Miano a regalare il vantaggio ai granata che poi dilagano con la doppietta di Tivelli, il primo su rigore e le reti di Tinaglia e De Tommasi che rendono vana la tripletta di Piras con il Crotone che al termine della stagione saluterà la Serie C per diversi anni. Infatti, le due squadre si ritroveranno soltanto nel secolo successivo, in Serie B, nel 2000/01 con la già citata ultima vittoria della Salernitana firmata Di Michele. Nel 2001/02 la gara è adir poco spettacolare. La Salernitana di Zeman dopo 17’ è sotto di tre gol colpita due volte da Sculli al 4’ e al 17’ e da Leone al 9’. Sembra finita ma invece Bellotto all’81’ accorcia, Vignaroli all’86 accende le speranze e ancora Bellotto al 92’ firma il clamoroso 3-3. Il Crotone, retrocesso da ultimo in classifica, tornerà in B nel 2004/05 imponendosi all’ultima giornata con un rotondo 4-1 contro i granata, già paghi della salvezza raggiunta. A decidere la sfida le reti di Guzman al 9’ Russo al 14’ Porchia al 35’ e l’autorete di Ghomsi ad un minuto dalla fine con Benjamin che al 75’ aveva siglato la rete del momentaneo 3-1. La sfida si rinnoverà nel 2007/08 in Serie C on le due squadre che a lungo duelleranno per la promozione in B, conquistata poi dalla Salernitana. In quel torneo allo Scida termina 0-0. Nuova sfida in B nel 2009/10 con Ginestra, che poi vestirà la maglia granata che sblocca il match al 33’ e con l’autorete di Fava ad un minuto dalla fine che condanna definitivamente la Salernitana già con un piede in Serie C. I granata tornano a Crotone, ritrovata la B, nella stagione 2015/16. Quello rossoblù è un uragano che travolge i granata di Torrente: al 12’ Stojan, poi Ricci al 19’ e al 47’ e infine Torromino su rigore al 72’ firmano il poker per i rossoblù di Juric promossi poi in Serie A al termine della stagione. Le due squadre si ritrovano nel 2018/19 ancora in B e dopo la rete di Bocalon al 50’ ci pensa Simy a cinque dal termine a sventare il blitz granata. Infine, l’ultima sfida, giocata nel luglio del 2020 con Maistro che al 46’ porta in vantaggio la squadra di Ventura ma al Crotone, poi promosso in A, bastano sette minuti pe trovare la rete del definitivo 1-1 con Junior Messias.