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Lega: Sangiuliano profilo migliore per capo opposizione

  • Marzo 13, 2026
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Lega: Sangiuliano profilo migliore per capo opposizione

“Gennaro Sangiuliano è il profilo migliore come capo dell’opposizione nel consiglio regionale della Campania, figura centrale all’interno dell’assemblea. Credo sia inutile aprire qualunque tipo di dibattito o porre questioni che rischiano di spostare l’attenzione su un piano strettamente personalistico anziché, come auspichiamo tutti, meritocratico. Come è sempre stato all’interno del centrodestra, indicazioni come questa spettano al partito che ha ottenuto maggior consenso tra gli alleati della coalizione, nel rispetto del voto dei nostri cittadini”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

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