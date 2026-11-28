Duro affondo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, contro le ipotesi di condono edilizio al centro del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio. Nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, il primo cittadino ha affrontato diversi temi di attualità nazionale e locale, soffermandosi sulle proposte di sanatoria, sugli interventi di riqualificazione urbana, sull’edilizia scolastica e sportiva e sulle prospettive di sviluppo del turismo crocieristico. «Sulla finanziaria non perdiamo tempo, perché siamo in un Paese nel quale, ogni volta che si porta in discussione la legge di bilancio, comincia il solito cabaret: emendamenti contro emendamenti, il 99,9% dei quali serve soltanto a fare propaganda», ha esordito De Luca, rinviando ogni valutazione definitiva al termine dell’iter parlamentare. Ben più netta la posizione sul condono edilizio. «Gesù, Giuseppe e Maria! Ci mancava il condono alla vigilia di un’altra campagna elettorale», ha commentato il sindaco, contestando soprattutto l’ipotesi di concedere sei mesi ai Comuni per esaminare le pratiche, trascorsi i quali scatterebbe il silenzio-assenso. «È un’ipotesi oscena, indegna di un Paese civile e offensiva nei confronti di chi ha rispettato le leggi. Nei Comuni non c’è personale sufficiente neppure per esaminare le pratiche ordinarie, figuriamoci decine di migliaia di domande di condono». De Luca ha tuttavia precisato di non essere contrario a qualsiasi forma di regolarizzazione, richiamando una proposta elaborata dalla Regione Campania circa tre anni fa e trasmessa ai gruppi parlamentari. Un progetto che, secondo quanto ricordato dal sindaco, mirava ad affrontare il problema degli 81mila alloggi abusivi presenti sul territorio regionale, distinguendo le situazioni nelle quali una sanatoria potrebbe essere valutata da quelle che dovrebbero rimanere tassativamente escluse. «Non esiste l’abusivismo di necessità. L’abusivismo è abusivismo, punto», ha ribadito, escludendo qualsiasi possibilità di condono per gli immobili realizzati su aree demaniali, in zone a rischio idrogeologico, su territori sottoposti a vincoli ambientali, per chi possiede già un’abitazione e per le costruzioni riconducibili a imprese della criminalità organizzata. Diverso, secondo il primo cittadino, il discorso per alcuni quartieri abusivi delle aree interne della Città metropolitana di Napoli, dove la mancanza di reti fognarie e infrastrutture rischia di determinare ulteriori conseguenze ambientali. In questi casi, De Luca propone una regolarizzazione subordinata al pagamento di sanzioni e oneri di urbanizzazione, destinando le risorse alla realizzazione dei servizi essenziali. La proposta dovrebbe però accompagnarsi a misure particolarmente severe contro i nuovi abusi edilizi. «Chi partecipa alla costruzione di immobili abusivi non deve più poter esercitare la professione», ha dichiarato, rilanciando l’ipotesi della cancellazione dagli ordini professionali per tecnici e progettisti coinvolti e dell’esclusione dalle gare pubbliche per le imprese responsabili. «Da una parte c’è chi pensa di raccattare qualche voto presentandosi come amico degli abusivi, dall’altra chi contesta qualsiasi ipotesi di condono senza proporre soluzioni alternative», ha aggiunto, definendo «ipocrita» un ambientalismo che, a suo giudizio, non affronta le conseguenze concrete dell’abusivismo. Archiviata la parentesi nazionale, De Luca ha illustrato lo stato di avanzamento di numerosi interventi cittadini. Tra le novità annunciate, l’avvio di un polo florovivaistico, frutto di un percorso durato sette anni e sostenuto da capitali privati, che dovrebbe coinvolgere circa 400 vivaisti. Ampio spazio è stato dedicato all’edilizia scolastica, con particolare riferimento ai lavori avviati alla scuola Matteo Mari, frequentata da circa 1.200 alunni. Il Comune attende inoltre lo sblocco di ulteriori finanziamenti attraverso i fondi di coesione per intervenire sulle scuole Carlo Alberto Alemagna e Lanzalone, oltre che su altre strutture cittadine, tra cui lo stadio Vestuti e il Parco del Seminario. Novità anche per il Parco del Mercatello, dove sono stati consegnati i lavori di riqualificazione. Il sindaco ha annunciato un prossimo sopralluogo per valutare eventuali modifiche al progetto, con particolare attenzione al ripristino dei servizi igienici, alla sistemazione della serra e alla nuova gara per la gestione del chiosco. All’Arbostella, invece, è allo studio un intervento di riqualificazione del sagrato della chiesa, richiesto dal parroco, con la possibilità di individuare nuovi spazi destinati ai giovani e agli scout. L’avvio dei lavori dovrà attendere la conclusione delle iniziative legate a Luci d’Artista. Particolarmente articolato il capitolo dedicato all’impiantistica sportiva. Per la piscina di Torrione, De Luca ha confermato il completamento degli interventi sulla copertura entro febbraio, mentre il rifacimento degli impianti idraulici e di riscaldamento dovrebbe consentire la piena riapertura della struttura nell’arco di dieci mesi. Tempi più brevi, invece, per la piscina dell’Arbostella, che dovrebbe tornare in funzione nei prossimi giorni dopo alcuni interventi di manutenzione. Il Comune predisporrà inoltre nuovi bandi per la gestione degli impianti sportivi, mentre il campo De Gasperi sarà gestito direttamente dall’amministrazione, dopo l’esito del contenzioso con i precedenti concessionari. Il 2027, secondo le previsioni illustrate dal sindaco, sarà l’anno del completamento del nuovo palazzetto dello sport nei pressi dello stadio Arechi e del parco dell’ex D’Agostino a Brignano. Prevista anche la realizzazione di un pattinodromo sulla litoranea orientale, nell’ambito degli oneri di urbanizzazione di un intervento privato. Proseguono, intanto, i lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi, mentre al campo Volpe sono state completate le demolizioni ed è in corso l’individuazione di un sito per il conferimento dei materiali di risulta. Uno sguardo anche al porto e al turismo crocieristico. De Luca ha evidenziato la crescita del settore, parlando di oltre 550mila crocieristi e prospettando il raggiungimento di un milione di sbarchi nell’arco di uno o due anni. Un ulteriore impulso dovrebbe arrivare dalla scelta di Costa Crociere di utilizzare Salerno, a partire dal prossimo anno, come porto di imbarco e sbarco. Una novità che, nelle aspettative dell’amministrazione, potrebbe favorire soggiorni più lunghi in città, con ricadute positive sulle attività ricettive e commerciali.