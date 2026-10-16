La ceramica di Vietri incontra il Ministro Urso

L’Associazione Produttori IGP Ceramica Vietri ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presso la Casa del Made in Italy di Napoli. Ad accompagnare i ceramisti vietresi c’erano il sindaco del Comune di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e l’assessore alla ceramica Daniele Benincasa. ” Un percorso antico quello della tutela della ceramica vietrese – ha dichiarato Giovanni De Simone- che oggi trova supporto nel riconoscimento voluto dall’Unione Europea. Un lavoro di squadra importante”. ” Un tassello in cui crediamo molto – dice Daniele Benincasa- che unitamente alla Scuola di Ceramica Vietrese segna lo sviluppo del nostro territorio”. All’incontro infatti ha partecipato anche Marinella, ex allieva della Scuola di Ceramica Vietrese, oggi imprenditrice: una testimonianza concreta di come la formazione, il saper fare artigiano e il legame con le proprie radici possano trasformarsi in un percorso imprenditoriale capace di guardare al futuro. Un momento importante di confronto per rinnovare l’impegno comune nella tutela, promozione e valorizzazione della ceramica vietrese, espressione autentica dell’identità, della tradizione e della creatività del territorio, un eccellenza per l’intera Campania. «Dobbiamo continuare ad andare avanti, collaborando uniti e convinti», ha sottolineato Benvenuto Apicella, presidente dell’Associazione Produttori IGP Ceramica Vietri. I quattordici ceramisti, che costituiscono l’Associazione Igp no food, tra cui Annarita Cassetta e Antonio Solimene presenti all’evento, hanno tutti esposto un proprio manufatto nell’estemporanea- curata da Lucio Ronca- molto apprezzata dal Ministro che e’ stato omaggiato un autoritratto in ceramica realizzato dal Maestro Franco Raimondi. “Un percorso che guarda al futuro, rafforzando il valore di una produzione che rende Vietri sul Mare e la sua ceramica ambasciatrici del Made in Italy nel mondo, insieme al corallo e al cameo di Torre del Greco, eccellenze della Campania che oggi vanno promosse a pieno e insieme” ha dichiarato la direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo.All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle attivita’ produttive, Fulvio Bonavitacola che ha sottolineato l’impegno della Regione Campania nei confronti di queste eccellenze e della bellezza della Campania. “Fare squadra, custodire la tradizione e investire nel futuro: è così che si costruisce il valore dell’artigianato italiano” e’ stato il filo conduttore dell’evento.
Post Recenti
- “Governare nel futuro”, doppia presentazione del libro di Pino Bicchielli a Salerno e Albanella
- Caro gasolio, la mobilitazione dei tir paralizza il salernitano
- Salernitana, Cosmi: non giocare sotto ritmo
- La ceramica di Vietri incontra il Ministro Urso
- De Luca, ‘arresti domiciliari per i parcheggiatori abusivi’
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco