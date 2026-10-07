De Luca alla festa del Foglio

Dai ministri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Guido Crosetto, Gilberto Pichetto Fratin ed Eugenia Roccella, al presidente del Senato Ignazio La Russa, al vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e al vicepresidente del Csm Fabio Pinell, fino ai leder di partito come Elly Schlein, Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Matteo Renzi. Sono alcuni degli ospiti della decima edizione della Festa dell’Ottimismo, organizzata dal Foglio il 10 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. A salire sul palco anche il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso e gli ex presidenti del Consiglio, Paolo Gentiloni, Mario Monti e Giuliano Amato. E ancora, Chiara Appendino, Pina Picierno e Gianfranco Paglia, la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, il presidente della Calabria Roberto Occhiuto e Luigi Di Maio, rappresentante speciale Ue per il Golfo. Dalla Groenlandia arriva Naja Mathilde Rosing, attivista e Miss Grand Greenland 2024. Tra le incursioni fuori dalla politica, il comico Saverio Raimondo, Giuseppe Cruciani, e Paolo Ruffini. Per il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, “la festa dell’ottimismo del Foglio arriva alla sua decima edizione e tenta di portare un po’ di ordine in un mondo in preda al disordine con l’arma più potente che c’è: soluzioni, con capri espiatori. Trasversalità, non fazioni. Ricerca di idee comuni, non divisioni. Essere ottimisti oggi significa questo”