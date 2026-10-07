Celano. la Regione non realizzerà la Galleria Maiori-Minori

L’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo ha confermato. nel corso del Question Time di questa mattina da me promosso, che la Galleria Maiori-Minori, progettata ed ideata dalla precedente amministrazione regionale, non verrà realizzata e che, al suo posto, per evitare di perdere cospicui finanziamenti, sarà proposta un’opera alternativa, sempre diretta a migliorare la viabilità in Costiera Amalfitana. Le nostre preoccupazioni, unite a quelle delle comunità dei due Comuni della Provincia di Salerno, erano fondate ed oggi, finalmente, trovano un chiarimento definitivo nelle parole di chi rappresenta la Regione Campania: i rischi idrogeologici, unitamente alle problematiche ambientali, impongono un ripensamento dell’intervento che, come sottolineato dallo stesso assessore Casillo, troverà risposta in un confronto tra Regione Campania, Anas, Comune di Maiori e Comune di Minori. Ringrazio, dunque, l’Assessore ai Trasporti Mario Casillo che ha risposto, in maniera chiara, alla interrogazione presentata nelle settimane scorse, dopo le numerose sollecitazioni giunte dai territori. Finalmente, dopo quasi un decennio, le opere pubbliche, finanziate dalla Regione Campania, iniziano a rispondere alle reali esigenze dei territori e non solo a paturnie amministrative di chi ha voluto imporre scelte senza criterio. Continueremo a vigilare, ovviamente, sull’iter amministrativo, insieme a tutti gli amministratori locali dei Comuni interessati.