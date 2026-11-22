La festa per la riconsegna di largo San Francesco alla città ha rischiato di trasformarsi in un incidente più grave. Pochi minuti prima dell’inaugurazione, una panchina in marmo collocata davanti al convento francescano si è improvvisamente frantumata mentre era occupata da alcuni cittadini.

Due donne sono rimaste ferite, riportando escoriazioni e contusioni, e hanno raggiunto il vicino ospedale per le cure necessarie. Secondo alcuni presenti, anche un altro elemento della stessa struttura aveva manifestato problemi poco prima.

L’episodio si è verificato durante la cerimonia per la conclusione dei lavori di riqualificazione, alla presenza del sindaco Raffaele Giordano e degli ex primi cittadini Luigi Gravagnuolo, Raffaele Fiorillo, Marco Galdi e Vincenzo Servalli.