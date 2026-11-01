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Cronaca

Salerno, auto si ribalta dopo lo schianto: tre feriti

  • Novembre 1, 2026
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Salerno, auto si ribalta dopo lo schianto: tre feriti

Paura questa mattina in via Generale Clark, a Salerno, dove intorno alle 7 si è verificato un violento incidente stradale. Un’auto rossa, con a bordo due giovani, per cause ancora da chiarire ha urtato violentemente una vettura parcheggiata, finendo ribaltata al centro della carreggiata.

In quel momento un uomo stava risalendo nell’auto in sosta insieme a due bambine. L’impatto ha provocato il ferimento dei due occupanti della vettura ribaltata e dell’uomo, mentre le piccole sono rimaste fortunatamente illese.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito i tre feriti all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Le loro condizioni non sono al momento note.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause e l’esatta dinamica dello schianto.

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