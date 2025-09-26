Credendino, Fondazioni del Sud e Compagnia di San Paolo insieme - Le Cronache Attualità
Credendino, Fondazioni del Sud e Compagnia di San Paolo insieme

“Unendo le forze possiamo creare
opportunità concrete per i ragazzi del Sud. Con il gioco di
squadra e grazie al sostegno di realtà come la Compagnia di San
Paolo, continueremo a finanziare borse di studio e percorsi
formativi in Campania e nel Mezzogiorno. Il nostro obiettivo è
ridurre la povertà educativa e dare ai giovani la possibilità di
restare e costruire qui il proprio futuro”.
Lo ha dichiarato Domenico CREDENDINO, presidente della Consulta
delle Fondazioni del Sud e delle Isole e della Fondazione
Carisal di Salerno, intervenendo al convegno “Istituzioni
finanziarie, infrastrutture sociali e spazi di libertà”,
organizzato dalla Scuola di Alta formazione Luigi Einaudi e
ospitato al Cinema Multilanghe di Dogliani.
La Consulta, che riunisce le principali fondazioni di origine
bancaria del Mezzogiorno, ha sottolineato il valore della
collaborazione con la Compagnia di San Paolo, partnership
strategica per ridurre la povertà educativa e rafforzare
l’impatto delle iniziative a favore dei giovani del Sud.
L’appuntamento ha riunito accademici, rappresentanti delle
istituzioni e del mondo delle fondazioni. Al centro del
dibattito i temi della libertà, della coesione sociale e dello
sviluppo dei territori più fragili del Paese.
Il convegno ha ribadito come la collaborazione tra fondazioni,
università e istituzioni rappresenti “la strada maestra per
unire il Paese sulle competenze, costruendo un futuro in cui la
libertà non resti un concetto astratto ma diventi opportunità
concreta per tutti”, ha concluso

