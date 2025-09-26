Credendino, Fondazioni del Sud e Compagnia di San Paolo insieme

“Unendo le forze possiamo creare

opportunità concrete per i ragazzi del Sud. Con il gioco di

squadra e grazie al sostegno di realtà come la Compagnia di San

Paolo, continueremo a finanziare borse di studio e percorsi

formativi in Campania e nel Mezzogiorno. Il nostro obiettivo è

ridurre la povertà educativa e dare ai giovani la possibilità di

restare e costruire qui il proprio futuro”.

Lo ha dichiarato Domenico CREDENDINO, presidente della Consulta

delle Fondazioni del Sud e delle Isole e della Fondazione

Carisal di Salerno, intervenendo al convegno “Istituzioni

finanziarie, infrastrutture sociali e spazi di libertà”,

organizzato dalla Scuola di Alta formazione Luigi Einaudi e

ospitato al Cinema Multilanghe di Dogliani.

La Consulta, che riunisce le principali fondazioni di origine

bancaria del Mezzogiorno, ha sottolineato il valore della

collaborazione con la Compagnia di San Paolo, partnership

strategica per ridurre la povertà educativa e rafforzare

l’impatto delle iniziative a favore dei giovani del Sud.

L’appuntamento ha riunito accademici, rappresentanti delle

istituzioni e del mondo delle fondazioni. Al centro del

dibattito i temi della libertà, della coesione sociale e dello

sviluppo dei territori più fragili del Paese.

Il convegno ha ribadito come la collaborazione tra fondazioni,

università e istituzioni rappresenti “la strada maestra per

unire il Paese sulle competenze, costruendo un futuro in cui la

libertà non resti un concetto astratto ma diventi opportunità

concreta per tutti”, ha concluso