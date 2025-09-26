Renzi, votare Casa Riformista riequilibra c.sinistra - Le Cronache Ultimora
Renzi, votare Casa Riformista riequilibra c.sinistra

  Settembre 26, 2025
“I profeti che fanno interviste tutti i giorni e non si presentano alle elezioni non incidono. Funzionano nei sondaggi, forse. Ma alla fine della fiera contano i voti. Casa riformista si presenta in Calabria e in Toscana. Poi Campania, Puglia e Veneto. Vediamo quanto prendiamo. Ma diciamolo chiaro: se pensate che la coalizione sia troppo spostata a sinistra, bene, votare Casa riformista significa riequilibrare tutto”. Matteo Renzi lo mette in chiaro nella sua Enews, citando il sondaggio di oggi del Corriere della Sera sulla Toscana, per rivendicare che “Casa riformista e’ la seconda forza della coalizione”. “Quando Giani ha annunciato l’accordo con i Cinque Stelle molti dei nostri hanno chiesto di lasciare la coalizione. Sono stato molto criticato per aver detto una cosa semplice: se le nostre idee sono forti, prendiamo i voti. E siccome io penso che Casa Riformista sia un progetto serio, mettiamoci in lista e misuriamoci. L’ho detto giustificando la scelta di stare nel Campo largo, lo ripeto oggi: la differenza la fanno i voti, non i veti”, ribadisce il leader Iv. “In Toscana, ad esempio, Giani vincera’ sicuramente. Chiedo ai moderati di rendere piu’ forte la gamba riformista anziche’ sprecare il voto con Forza Italia and company. Logico, no?”, conclude.

