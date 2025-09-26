“Estate tranquilla 2025”, controlli Nas: chiuse 23 attività - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Maxi-concorso Oss rinviato in Campania, Polichetti attacca
Ritorno a scuola e allergie: quando il naso chiuso non è raffreddore
Fotografia matrimoniale: consigli per immortalare i momenti più belli della cerimonia
Teatro La Fenice, i lavoratori proclamano stato di agitazione dopo la nomina di Beatrice Venezi
Cronaca Campania

“Estate tranquilla 2025”, controlli Nas: chiuse 23 attività

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 78
  • 2 Min Read
“Estate tranquilla 2025”, controlli Nas: chiuse 23 attività

Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio sanitarie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. In totale sono state ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 23 casi e 33 diffide per “non conformità” igienico-sanitarie.

 

Particolare attenzione è stata rivolta al settore dello “Street Food”, procedendo alla sospensione ad horas di un “Food Truck” risultato privo degli allacci per l’acqua potabile e lo scarico dei reflui. Significativi i dati relativi al settore della ristorazione, produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, ove sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa otto quintali di alimenti non conformi (prodotti che non rispettano la normativa vigente in materia di sicurezza e qualità, presentando pericoli per la salute o difetti), sottoponendo a chiusura immediata – per gravi carenze igienico sanitarie – nove ristoranti, tre supermercati, quattro panifici, due depositi alimentari, due kebab, una pescheria ed un bar. Inoltre è stato inibito l’uso di tre piscine a causa dell’assenza delle procedure per la prevenzione della legionellosi o dell’H.A.C.C.P.

Diversi controlli sono stati eseguiti in sinergia con i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro competenti per territorio, procedendo alla sospensione di un’attività di ristorazione ubicata nel Salernitano, per la presenza di lavoratori “in nero”.

Infine, dato che nel periodo estivo si registra un incremento del numero di anziani affidati a strutture socio-assistenziali, sono stati eseguiti controlli presso 11 strutture (tra cui case albergo, comunità tutelari per persone non autosufficienti, RSA) rilevando – a vario titolo – carenze organizzative, strutturali o funzionali che sono state oggetto di prescrizioni finalizzate a eliminare rapidamente le difformità rilevate.

In una delle attività ispezionate, il competente Piano di Zona ha adottato un provvedimento di sospensione, in quanto durante il controllo è stata constatata la presenza di un numero di ospiti superiore al consentito e la carenza di determinate figure professionali.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012