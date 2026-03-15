Cavese, pari a Potenza e qualche recriminazione

Francesco De Pisapia

POTENZA-CAVESE 2-2

POTENZA (3-5-2): Franchi; Kirwuan, Riggio, Bura, Rocchetti; Siatounis (dal 45’st De Marco), Felippe, Castorani (dal 20’st Maisto); Delle Monache (dal 20’st Schimmenti), Murano (dal 20’st Selleri), Petrungaro (dal 31’st D’Auria). A disposizione: Cucchietti, Guiotto, Landi, Mazzeo, Camigliano, Balzano, Erradi, Ghisolfi, Adjapong. All.: Pietro De Giorgio

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Loreto (dal 9’st Nunziata); Diarrassouba (dal 5’st Peretti), Orlando (dal 31’st Fella), Visconti, Munari, Macchi; Fusco, Gudjohnsen (dal 31’st Maiolo). A disposizione: Sposito, Minaj, Evangelisti, Ubaldi, Yabre, Imparato, Ubani, Bolcano. All.: Fabio Prosperi.

ARBITRO: sig. Andrea Zoppi di Firenze (Fabio D’Ettorre di Lanciano e Laura Gasparini di Macerata). IV° ufficiale: Andrea Palmieri di Brindisi. Operatore FVS: Luigi Ferraro di Frattamaggiore.

MARCATORI: 6’pt Fusco (C); 37’pt Petrungaro (P); 19’st (rig.) Gudjohnsen (C); 30’st (rig.) Felippe (P)

NOTE: pomeriggio di sole; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2.500 circa (trasferta vietata agli ospiti). Ammoniti: al 16′ pt Orlando (C); al 26′ st Petrungaro (P); al 39′ st Maisto (P). Angoli 7 a 5 per la Cavese. Recuperi: 2′ pt; 8′ st.

POTENZA – Pirotecnico pari al “Viviani” tra Cavese e Potenza. Dopo un buon primo tempo giocato su ritmi a tratti anche elevati, entrambe le squadre nella ripresa hanno regalato ancora emozioni con continui capovolgimenti di fronte. Il pari è giusto ma la Cavese ha da recriminare con se stessa per essersi fatta riprendere per ben due volte.

Indisponibili Lamberti, Awua e Di Paola, il tecnico Fabio Prosperi opta per il motto “squadra che vince non si cambia” confermando l’undici iniziale che domenica scorsa aveva superato l’altra lucana, ossia l’Az Picerno e con il consueto ed atipico modulo 3-5-2. Mister De Giorgio rispetto al successo contro il Foggia non varia il 4-3-3 ma inserisce Franchi tra i pali, Bura in difesa per Camigliano mentre a centrocampo torna Felippe ed in avanti trova spazio Delle Monache. Cavese più pimpante ed intraprendente del solito e che subito trova un meritato vantaggio al 6′ minuto. Loreto a sinistra penetra in area di rigore e quasi dalla linea del fondo scarica all’indietro per Fusco che controlla e si gira con il sinistro ad incrociare; diagonale perfetto che batte l’estremo Franchi sulla propria sinistra. Risponde subito il Potenza al 10′ con un tiro dal limite dell’area di rigore di Petrungaro che Boffelli para a terra. Sessanta secondi e Gudjohnsen con il sinistro dalla distanza prova a sorprendere il portiere ma la palla termina fuori. Al minuto 14′ bel numero di Siatounis ottimamente imbeccato da Riggio che si libera della marcatura ma batte troppo centralmente con il portiere che fa buona guardia. Al 20′ pericoloso il Potenza che sfiora il pari. Sulla destra Petrungaro se ne va di forza e serve al centro rasoterra ma Boffelli è provvidenziale a deviare in tuffo quel tanto che basta da mettere fuori gioco Murano a due passi dalla porta. Al 26′ Cionek esce dalla propria difesa, vince due rimpalli e arriva sulla trequarti avversaria servendo poi per Orlando che perde il contrasto con Rocchetti e si trascina la palla a fondo campo. Un minuto dopo su angolo di Loreto, Gudjohnsen sceglie il tempo giusto per saltare e colpire di testa in area ma il pallone si perde di non molto sopra la trasversale. Alla mezz’ora ottima ripartenza dei metelliani che in area prima con Fusco e poi con Gudjohnsen non riescono a trovare il varco giusto. Al 37′ i lucani pervengono al pari grazie ad un gol di Petrungaro che dalla sinistra si accentra e dal limite dell’area di rigore lascia partire un destro velenoso che sorprende anche il portiere metelliano. La Cavese non si scompone e subito reagisce con Visconti che al 42′ con il destro sfiora il palo alla destra del portiere rossoblù.

Nel secondo tempo nessun cambio da ambo le parti e squadre che non si risparmiano. Dopo appena sei minuti un potente sinistro di Gudjohnsen termina poco distante dalla destra del portiere. Di li a poco s’infortuna Loreto alla spalla ed è costretto ad uscire; al suo posto Nunziata. Al 57′ la Cavese ricorre all’FVS per una trattenuta di Riggio su Gudjohnsen con la maglia quasi tolta. L’arbitro Zoppi dopo aver rivisto l’azione al monitor assegna il penalty che prima Orlando si fa respingere da Franchi ma la giacchetta nera fa ripetere perchè il portiere si era mosso prima. Poi della battuta se ne incarica Gudjohnsen e la bomba di sinistro dell’islandese trafigge l’estremo lucano. Subito un triplo cambio operato da mister De Giorgio per cercare di riportare la gara in equilibrio ma è la Cavese al minuto 69′ a mancare clamorosamente il colpo del definitivo ko con l’islandese: il numero nove non impatta bene sul secondo palo e la mette sul fondo dopo una corta respinta del portiere Franchi. Al minuto 74′ i lucani usufruiscono di un calcio di rigore per un braccio largo di Munari. Felippe dagli undici metri spiazza Boffelli riportando in parità il Potenza. Mister Prosperi a questo punto opta per un doppio cambio con Fella e Maiolo per Orlando e Gudjohnsen. Proprio il neo entrato Maiolo sfiora di nuovo il vantaggio al minuto 84′ con un bolide di destro che il portiere respinge come può e sulla sfera per un soffio non ci arriva Fella anticipato da un difensore che mette in angolo. Capovolgimento di fronte e sottomisura il neo entrato D’Auria centra in pieno la traversa. Poi non accade più nulla. Da segnalare il rientro del difensore Manuel Peretti dopo quasi un anno dall’infortunio subito durante il ritiro estivo.