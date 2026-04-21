Corso di studi triennale in “Statistica e Metodi Computazionali”

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, ha presentato durante la manifestazione UNISA Orienta il Corso di Laurea triennale in Statistica e Metodi Computazionali (L-41). Il Corso di Studi, che è una gemmazione del corso di studi di Statistica per i Big Data, è stato progettato con la collaborazione di imprese, ex studenti e mondo accademico. La laurea è un percorso STEM, con solide basi scientifiche e ampio spazio per programmazione e algoritmi.

L’obiettivo della laurea è la gestione dati complessi, l’estrazione di informazioni da grandi quantità di dati e che possano essere utilizzate per assumere decisioni in condizioni di incertezza. Il presidente del Consiglio Didattico, Prof. Pietro Coretto, ha chiarito che le principali materie che vengono studiate sono la matematica, la probabilità, la statistica e l’informatica che vengono impiegate per generare modelli complessi e algoritmi “intelligenti” che vengono applicati in ambito economico, finanziario, medico, sociale. L’enfasi degli insegnamenti è su competenze pratiche: tradurre problemi reali in analisi statistiche, comunicare risultati e rispettare etica e privacy.

Il Prof. Coretto ha anche dato un po’ di numeri sul corso di studi. Il 95% degli studenti iscritti rifarebbe la stessa scelta (fonte Almalaurea), con un rapido inserimento lavorativo ed ampio accesso alle lauree magistrali. Il Professore ha anche presentato le opportunità lavorative dei laureati come statistico, data scientist, esperto di intelligenza artificiale, analista di big data, gestore di database di grandi dimensioni in aziende, banche e enti pubblici.

Il corso di studi ha ricevuto nel 2025 la più elevata valutazione dall’agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) che gli ha attribuito un giudizio “Pienamente Soddisfacente”.