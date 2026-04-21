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Confesercenti Salerno, Esposito rieletto

  • Aprile 21, 2026
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Confesercenti Salerno, Esposito rieletto

Grande partecipazione di imprenditori e mondo politico istituzionale hanno fatto da cornice, oggi, alla terza Assemblea Elettiva Provinciale di Confesercenti Salerno, svoltasi presso la Camera di Commercio di Salerno. Al termine dei lavori, Raffaele Esposito è stato rieletto Presidente provinciale, confermato alla guida della storica associazione datoriale per il prossimo quadriennio.

 

All’assemblea hanno preso parte figure di primo piano del sistema camerale e associativo: 

– Andrea Prete, Presidente di Unioncamere Nazionale e Presidente CCIAA Salerno;

– Mauro Bussoni, Segretario Generale di Confesercenti Nazionale;

– Pasquale Giglio, Direttore regionale Confesercenti Campania.

– Vincenzo Schiavo Presidente Regionale Confesercenti Campania

Significativa anche la presenza del mondo politico e istituzionale, con la presenza di ben tre assessori regionali e numerosi rappresentanti delle istituzioni territoriali: 

– Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania;

– Angelica Saggese, Assessora alla Formazione della Regione Campania;

– Claudia Pecoraro, Assessore all’Ambiente della Regione Campania;

– gli onorevoli Milanese, Tino Iannuzzi, Francesco Picarone;

– amministratori locali tra cui il primo cittadino di Cava de Tirreni Vincenzo Servalli, l’Assessore al turismo del comune di Agropoli Apicella, la vice sindaca di Vallo della Lucania Tiziana Cortiglia, e il Sindaco di Pollica Stefano Pisani.

Molto rappresentato anche il mondo associativo ed economico: 

– Confindustria Salerno con il presidente Gambardella, su delega del presidente Sada;

– CNA Salerno con il Presidente Antonio Citro e Lucio Ronca, presidente CNA Campania;

– Coldiretti Campania con il presidente regionale Ettore Bellelli.

Presente inoltre il mondo istituzionale con la direttrice dell’INPS di Salerno, dott.ssa Baldi, e la coordinatrice del Comitato Speciale degli Esercenti, Barbara Pierri.

«Sono orgoglioso e felice di poter rappresentare nuovamente Confesercenti in provincia di Salerno per il prossimo quadriennio. Ricevere così tante attestazioni di stima, affetto e vicinanza dal mondo politico, istituzionale e soprattutto dalla nostra base imprenditoriale mi riempie di orgoglio e mi responsabilizza ancora di più».

«Da dieci anni lavoriamo con impegno costante per tutelare e valorizzare gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi. Continueremo a farlo in piena sintonia con gli enti locali, con le istituzioni regionali e nazionali, con l’obiettivo di garantire sempre il meglio alla nostra rete associativa. Sono particolarmente fiero di aver avuto al mio fianco il Presidente Andrea Prete, il Direttore Pasquale Giglio e il Segretario Generale Mauro Bussoni, la cui presenza testimonia l’attenzione della rete nazionale verso Confesercenti Salerno».

«Aver ascoltato la testimonianza di tre assessori regionali mi onora e mi dà nuova fiducia. L’energia, la voglia di fare e la determinazione nel difendere e sostenere i nostri imprenditori resteranno altissime specie in questo momento di grave crisi internazionale che si traduce soprattutto in un peso legato ai costi energetici per i nostri imprenditori. La nostra missione è dare visibilità e forza all’intera rete imprenditoriale della provincia di Salerno, in tutti i settori e con particolare attenzione ai territori».

«Desidero esprimere profonda gratitudine a tutto il gruppo dirigente di Confesercenti, che crede fermamente nel mio lavoro. Insieme continueremo a costruire opportunità, rappresentanza e tutela per tutti i nostri operatori».

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