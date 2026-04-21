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Pagani, comune sciolto. Stop alle elezioni

  • Aprile 21, 2026
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Si è concluso poco fa il Consiglio dei Ministri che ha recepito la relazione della commissione di accesso.
Il Comune di Pagani è stato sciolto. Stop alle elezioni

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