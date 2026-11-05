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Conference League, oggi Atalanta-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

  • Novembre 5, 2026
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Conference League, oggi Atalanta-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta di nuovo protagonista in Conference League. Oggi, giovedì 5 novembre, la Dea sfida i kazaki del Kairat Almaty – in diretta tv e streaming – nella terza giornata della terza competizione europea. La squadra di Sarri è reduce dalla netta sconfitta dell’ultimo turno di Serie A, quando il Parma ha sbancato la New Balance Arena per 3-0, mentre in Conference League era stata battuta dall’Ajax ad Amsterdam per 2-0. 

 

La sfida tra Atalanta e Kairat Almaty è in programma oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri. 

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baibek, Luis Mata; Mendonca, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbayev; Edmilson. All. Urazbakhtin. 

 

Atalanta-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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